Как справиться с болью в мышцах и суставах, расскажет доктор Васильев в «Секретах тела»

10:10, 09 августа 2026, ПАИ

Новый выпуск телепроекта «Секреты тела» выйдет в эфир телеканала «Первый Псковский» в воскресенье, 9 августа, в 12:20. В программе реабилитолог, главный детский травматолог-ортопед и спортивный врач Псковской области Евгений Васильев расскажет, как справиться с болью в мышцах и суставах при незначительном избыточном весе.

В программе доктор и его коллеги ответят на вопросы, волнующие многих: что важнее – снять перенапряжение в суставах или скорректировать вес, как наладить энергетический обмен, почему при лишнем весе ходьба полезнее бега и какие упражнения можно выполнять дома без специального оборудования.

«Секреты тела» – масштабный проект, над которым команда телеканала работала два года. Цикл включает 50 выпусков с практическими рекомендациями и авторской методикой Евгения Васильева. Программа представляет собой навигатор по человеческому организму и охватывает 20 ключевых тем: от болей в шее, пояснице и суставах до развенчания мифов о здоровье, борьбы с лишним весом и комплексов упражнений для восстановления нервных волокон.

Каждый выпуск – это практическое руководство к действию, которое можно применить дома без посещения врача. Программу также можно будет посмотреть в официальной группе телеканала в соцсети «ВКонтакте».

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.