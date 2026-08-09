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Общество

Испытания беспилотного поезда «Ласточка» начались в России

Испытания электропоезда «Ласточка» с беспилотной системой управления высшего четвёртого уровня начались на Московском центральном кольце (МЦК). Об этом сообщили разработчики технологии из Научно-исследовательского института информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (НИИАС), пишет РИА Новости.

Фото: ПАИ

Сейчас на МЦК с пассажирами курсирует «Ласточка» с третьим уровнем автоматизации: машинист находится в кабине для контроля. Поезд с четвёртым уровнем будет работать без человека, пояснил заместитель генерального директора Петербургского филиала НИИАС Сергей Кудряшов.

«На четвёртом уровне отсутствует машинист. Он называется машинистом-оператором и управляет из диспетчерского центра, выступая как контролёр системы. Поезд будет сам ехать, открывать и закрывать двери, тормозить и так далее», – рассказал он.

Один оператор сможет контролировать до четырёх составов. Система полностью отечественная и не имеет мировых аналогов: российские поезда могут автоматически останавливаться при препятствиях, в отличие от зарубежных. Испытания показали, что система распознаёт знаки и препятствия быстрее человека.

Оборудование можно установить в любом поезде для беспилотной эксплуатации.

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