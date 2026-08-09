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Общество

День окончания Ленинградской битвы отмечают в России

9 августа в России отмечается День воинской славы, установленный в 2025 году указом президента РФ в память об окончании самой продолжительной битвы Великой Отечественной войны – Ленинградской. Об этом напомнил глава Пскова Борис Елкин в своём канале в мессенджере MAX.

Изображение из канала главы Пскова Бориса Елкина в мессенджере MAX

Ленинградская битва длилась 1 127 дней и ночей – с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года. В ней участвовали войска Северного, Северо-Западного, Ленинградского, Волховского, Карельского и 2-го Прибалтийского фронтов, Балтийский флот, Ладожская и Онежская военные флотилии, соединения авиации дальнего действия и войск ПВО, а также жители Ленинграда и области, партизаны.

Результатом успешного завершения битвы стало не только полное снятие угрозы для Ленинграда, но и освобождение Ленинградской, Псковской, Новгородской областей и Карелии, а также ликвидация финского блокадного звена.

Подробная статья об этом сражении, подготовленная Архивным управлением Ленинградской области, доступна для ознакомления на официальном сайте ведомства.

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