Родник – ненадёжный источник чистой воды, предупреждает Роспотребнадзор
Родник – ненадёжный источник чистой воды, предупредила руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко в программе «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).
«Состав воды в роднике зависит от осадков, от всего того, что может просочиться в почву и представлять опасность. Вода в роднике может меняться чуть ли не каждый день, поэтому её всегда лучше кипятить», – отметила Елена Припутенко.
Специалист также рассказала, что ведомство регулярно проверяет около 200 общественных колодцев и не во всех вода соответствует нормам.
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