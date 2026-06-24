Родник – ненадёжный источник чистой воды, предупреждает Роспотребнадзор

16:08, 24 июня 2026, ПАИ

Родник – ненадёжный источник чистой воды, предупредила руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко в программе «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Состав воды в роднике зависит от осадков, от всего того, что может просочиться в почву и представлять опасность. Вода в роднике может меняться чуть ли не каждый день, поэтому её всегда лучше кипятить», – отметила Елена Припутенко.

Специалист также рассказала, что ведомство регулярно проверяет около 200 общественных колодцев и не во всех вода соответствует нормам.