В Усвятском районе приставы добились выплаты ущерба от осуждённой за кражу женщины
Жительница Усвятского района возместила ущерб потерпевшей после вмешательства судебных приставов. Исполнительное производство было окончено после полного погашения долга, сообщили ПАИ в региональном управлении ФССП.
Ранее Великолукский городской суд признал 28-летнюю женщину виновной в краже с незаконным проникновением в жилище. Суд установил, что осуждённая проникла в незапертую комнату общежития и похитила из шкафа 2 080 рублей и три пачки сигарет общей стоимостью 2 344 рубля.
Женщина полностью признала вину, раскаялась и активно способствовала расследованию. Суд назначил ей наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии общего режима. С учётом ранее вынесенного приговора, наличия малолетнего ребёнка и беременности вторым ребёнком исполнение наказания было отсрочено до достижения ребёнком 14-летнего возраста. Осуждённую освободили из-под стражи в зале суда и изменили меру пресечения на подписку о невыезде.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей и обязал женщину возместить материальный ущерб.
Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов. Несмотря на уведомление о необходимости исполнения решения суда, должница в установленный срок деньги не выплатила.
После вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора женщина перечислила необходимую сумму на депозитный счёт подразделения судебных приставов. После этого исполнительное производство было окончено фактическим исполнением решения суда.
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