В Усвятском районе приставы добились выплаты ущерба от осуждённой за кражу женщины

15:48, 24 июня 2026, ПАИ

Жительница Усвятского района возместила ущерб потерпевшей после вмешательства судебных приставов. Исполнительное производство было окончено после полного погашения долга, сообщили ПАИ в региональном управлении ФССП.

Ранее Великолукский городской суд признал 28-летнюю женщину виновной в краже с незаконным проникновением в жилище. Суд установил, что осуждённая проникла в незапертую комнату общежития и похитила из шкафа 2 080 рублей и три пачки сигарет общей стоимостью 2 344 рубля.

Женщина полностью признала вину, раскаялась и активно способствовала расследованию. Суд назначил ей наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии общего режима. С учётом ранее вынесенного приговора, наличия малолетнего ребёнка и беременности вторым ребёнком исполнение наказания было отсрочено до достижения ребёнком 14-летнего возраста. Осуждённую освободили из-под стражи в зале суда и изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей и обязал женщину возместить материальный ущерб.

Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов. Несмотря на уведомление о необходимости исполнения решения суда, должница в установленный срок деньги не выплатила.

После вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора женщина перечислила необходимую сумму на депозитный счёт подразделения судебных приставов. После этого исполнительное производство было окончено фактическим исполнением решения суда.