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Общество

Общественники проверили работы по устройству тротуаров в Серёдке

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» выполняются работы по устройству недостающих тротуаров и наружного искусственного освещения вдоль дороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье на участках, проходящих через деревни Грядище и Середка в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Фото: региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства

Представители Общественного совета при министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области посетили объект капитального ремонта в деревне Середка. Общественники совместно с представителями ГБУ ПО «Псковавтодор», министерства, подрядной организации и строительного контроля проверили, как соблюдаются нормативы по доступной среде при устройстве тротуаров.

По итогам осмотра общественники высказали замечания по нескольким участкам и договорились, что проверят их соответствие на финальной приёмке объекта.

Всего с двух сторон дороги будет устроено 3 849 метров новых тротуаров шириной от 1,2 до 2,25 метра. Это позволит сделать передвижение пешеходов вдоль трассы более безопасным и комфортным.

Капитальный ремонт выполняет подрядная организация ООО «Европейская столица» по контракту с управлением автомобильных дорог Псковской области. Стоимость работ превышает 200 миллионов рублей. Завершить строительство планируется до конца июля.

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