«Между нами контакт»: представлена капсульная коллекция мерча ко Дню молодёжи

16:54, 24 июня 2026, ПАИ

Капсульную коллекцию молодёжного мерча «Между нами контакт» представил VK. Стать обладателем набора можно в розыгрыше в чат-боте в мессенджере МАХ, сообщили ПАИ в пресс-службе платформы.

Первыми образы примерили блогеры Лёша Янгер и Милана Некрасова. Презентация коллекции пройдёт на фестивале «День молодёжи – 2026» в Смоленске. В неё вошли оверсайз-футболка, сумка-мешок, брелоки-обвесы и другие аксессуары. Коллекция, по словам авторов, отражает единство цифровой и офлайн-культуры.

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно активировать чат-бот (https://max.ru/vkyouthcapsule_bot), правильно ответить на вопросы и подписаться на канал Росмолодёжи. Случайным образом выберут 100 победителей, а все участники получат тематический стикерпак в мессенджере МАХ.

Напомним, что VK выступает стратегическим партнёром фестиваля, который организован Росмолодёжью и пройдёт с 26 по 28 июня в Смоленске в единой концепции «Мечта. Гордость. Единство». Директор по стратегическому партнёрству VK Дмитрий Уваров отметил, что на мероприятии каждый сможет поближе познакомиться с сервисами компании, поучаствовать в интерактивах, а также получить призы и выиграть мерч.