Акция «Каникулы с Общественным советом» прошла в Великих Луках

20:42, 24 июня 2026, ПАИ

Акция «Каникулы с Общественным советом» прошла в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«На протяжении всех летних каникул в городе на Ловати реализуются различные мероприятия в рамках этой всероссийской профилактической акции. Они направлены прежде всего на повышение уровня безопасности детей и подростков. Данная инициатива предполагает тесное взаимодействие сотрудников полиции и общественников с молодым поколением, что осуществляется через общение в летних лагерях», – сообщили в ведомстве.

Сегодня в летнем лагере средней общеобразовательной школы № 13 состоялась встреча ребят с правоохранителями и представителями общественности. Сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Великие Луки совместно с участковым уполномоченным полиции и председателем общественного совета при ОМВД Романом Ивановым провели беседу с детьми. Обсуждались вопросы, касающиеся обеспечения безопасности подопечных в непростых условиях современных реалий.

Речь шла, в частности, о различных опасностях, с которыми могут столкнуться дети в повседневной жизни. Спикеры пояснили, как правильно реагировать на те или иные возможные угрозы. Гости подчеркнули, что знание основных правил безопасности может стать решающим фактором в спасении жизни и здоровья человека. В разговоре была затронута также тема безопасного перехода через автодороги и железнодорожные пути. Учитывая интенсивность движения транспорта в летний период, умение следовать этим рекомендациям является особенно актуальным.

В завершение Роман Иванов раздал детям памятки о самых распространённых видах мошенничества, чтобы школьники могли самостоятельно ознакомиться с данной информацией и передать полученные знания своим родителям, бабушкам и дедушкам, что будет способствовать повышению уровня осведомлённости и безопасности в семьях.