Гидрологические условия водоёмов и ихтиофауну Себежского нацпарка изучают исследователи

20:14, 24 июня 2026, ПАИ

Волонтёры Школы Фонда Владимира Потанина продолжают научные исследования в национальном парке «Себежский»: в рамках волонтёрского лагеря, который стартовал 20 июня, они вместе с кандидатом биологических наук В. Р. Хохряковым изучают гидрологические условия водоёмов и ихтиофауну парка. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Себежского нацпарка.

Специалисты провели съёмку и построили профиль протоки между озёрами Белым и Озерявки, а также рассчитали расход воды в ней – эти работы входят в ежегодный план мониторинга. В прошлом году волонтёры впервые измерили расход воды в протоке: он составил пять кубометров в секунду. Данные нынешнего сезона в сочетании с прошлыми замерами помогут построить график зависимости расхода от уровня воды, рассчитать коэффициент водообмена озёр Белого и Озерявки и оценить, насколько водоёмы способны к самоочистке.

Кроме того, исследователи изучили термическую стратификацию Белого озера – самого глубокого в нацпарке. Температуру воды замеряли через каждые два метра от поверхности до дна. В этом сезоне стратификация оказалась неярко выраженной: переход между слоями воды происходит плавно. На поверхности вода прогрелась до +21...+22 градусов, а возле дна температура держится на уровне +12,5 градуса.