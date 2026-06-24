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Общество

Александр Сорокин посетил с рабочим визитом Великие Луки

Министр образования Псковской области Александр Сорокин посетил с рабочим визитом Великие Луки, сообщили ПАИ в министерстве образования Псковской области.

Фото здесь и далее: министерство образования Псковской области

Глава ведомства проконтролировал ход капитального ремонта в четырёх образовательных учреждениях. На завершающей стадии ремонта находятся кадетская школа, средняя общеобразовательная школа № 7 имени А. Злобина, детский сад № 5 комбинированного вида.

«Эти объекты по вине подрядчика не были сданы в прошлом году, сдать их планируется к началу учебного года. Совместная работа с подрядчиком и постоянный контроль на всех уровнях – залог качественного проведения работ и своевременного их окончания», – сказал Александр Сорокин.

Руководитель ведомства посетил объект текущего года – детский сад № 21 комбинированного вида. Здесь ремонт идёт в соответствии с установленными сроками, завершить работы планируется в этом году.

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