Александр Сорокин посетил с рабочим визитом Великие Луки

21:27, 24 июня 2026, ПАИ

Министр образования Псковской области Александр Сорокин посетил с рабочим визитом Великие Луки, сообщили ПАИ в министерстве образования Псковской области.

Глава ведомства проконтролировал ход капитального ремонта в четырёх образовательных учреждениях. На завершающей стадии ремонта находятся кадетская школа, средняя общеобразовательная школа № 7 имени А. Злобина, детский сад № 5 комбинированного вида.

«Эти объекты по вине подрядчика не были сданы в прошлом году, сдать их планируется к началу учебного года. Совместная работа с подрядчиком и постоянный контроль на всех уровнях – залог качественного проведения работ и своевременного их окончания», – сказал Александр Сорокин.

Руководитель ведомства посетил объект текущего года – детский сад № 21 комбинированного вида. Здесь ремонт идёт в соответствии с установленными сроками, завершить работы планируется в этом году.