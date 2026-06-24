«Дебаттл», «Конь-огонь» и мастер-классы: опубликована программа Дня молодёжи 26 июня

20:59, 24 июня 2026, ПАИ

Ещё одной площадкой празднования Дня молодёжи в Пскове станет региональный Дом молодёжи, сообщили ПАИ организаторы.

С 16:00 до 21:00 в Доме молодёжи (Псков, улица Конная, 2) развернётся несколько интерактивных зон.

Так, с 16:00 до 17:00 пройдёт встреча с участником спецоперации, плетение маскировочных сетей, можно будет написать письмо на фронт бойцам. В это же время на втором этаже в аудитории № 208 будет работать «Питч-зона» Росдетцентра.

В актовом зале с 17:00 до 18:50 будет организован «Дебаттл». В дебатах примут участие молодёжные крылья политических партий в Молодёжном парламенте.

С 19:00 до 21:00 состоится музыкальная битва.

«Вас ждут море эмоций, новые знакомства и полезные навыки. Приходите и приводите друзей», – отметили организаторы.

Вход свободный, необходима регистрация у организаторов.

Ранее сообщалось, что День молодёжи в Пскове начнётся с прогулки молодых мам, а центральной площадкой празднования 27 июня станет Финский парк.



Фото: организаторы



Фото: организаторы



Фото: организаторы



Фото: организаторы



Фото: организаторы



Фото: организаторы



Фото: организаторы



Фото: организаторы



Фото: организаторы

















Праздник продлится в течение трёх дней.

Мероприятие проводится в рамках программы «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодёжь и дети».