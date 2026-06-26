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Программа «Герои земли Псковской» стала путёвкой в новую жизнь – участники кадрового проекта

О том, какую роль в трудоустройстве после завершения военной карьеры сыграла региональная кадровая программа «Герои земли Псковской», рассказали её выпускники Михаил Каратыш и Олег Трофимов на брифинге в медиацентра ПАИ сегодня, 26 июня.

Олег Трофимов и Михаил Каратыш. Фото: ПАИ. Андрей Степанов

«Программа «Герои земли Псковской» стала путёвкой в новую жизнь. Благодаря ей я обрёл новую специальность, профессию, новое направление служения. И всё благодаря обучению», – отметил Михаил Каратыш и добавил, что программа дала понимание, что перестроиться возможно даже после завершения военной службы и тяжёлого ранения.

По его словам, из пройденного курса особое значение имело серьёзное изучение нормативно-законодательной базы и навыки её применения на практике. Также Михаил Каратыш получил понимание, как работают органы исполнительной власти, и больше узнал об устройстве государственной власти. Ещё один важный приобретённый навык в рамках программы – это умение работать с цифровыми технологиями, так как в настоящий момент они активно применяются на госслужбе, заметил он.

«И, конечно, важен навык общения с людьми, выстраивания коммуникации, потому что тесное взаимодействие имеет место всегда», – добавил участник программы.

Олег Трофимов в свою очередь обратил внимание, что программа дала ему возможность трудоустроиться на очень интересную работу – в Центр управления регионом: «После окончания службы, увольнения в запас, мне через небольшое время удалось устроиться в ЦУР».

Он подчеркнул, что программа дала основательную базу для эффективной работы с обращениями граждан: «Ещё в рамках первого модуля «Героев земли Псковской» я стал понимать, в чём заключается конкретная проблема и кто должен на неё реагировать».

По словам Олега Трофимова, после увольнения у него был страх, что не удастся перестроиться, но в итоге всё получилось и теперь он испытывает гордость за то, что попал в региональную кадровую программу «Герои земли Псковской», пройдя тщательный отбор из большого числа желающих. И главным достижением, отметил он, стала работа, где действительно можно помогать жителям Псковской области.

Напомним, что кадровая программа «Герои земли Псковской» реализуется в Псковской области по поручению президента РФ Владимира Путина. Общественный совет региональной программы возглавляет губернатор Михаил Ведерников. Подробнее о ходе реализации программы читайте в специальном сюжете ПАИ.

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