57 школьников из Псковской области участвуют в лагере «Курган Дружбы» в Беларуси

13:04, 26 июня 2026, ПАИ

Делегация Псковской области принимает участие в международном гражданско-патриотическом лагере «Курган Дружбы», который проходит с 23 июня по 5 июля в Витебской области Беларуси. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

Псковскую область в лагере представляют 57 ребят – лидеры патриотических объединений, исследователи и творческие активисты.

В течение двух недель участников ждёт насыщенная программа, включающая экскурсии, познавательные и спортивные мероприятия, работу на интерактивных площадках и подготовку совместных проектов, посвящённых общей истории двух стран и сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны.

Михаил Ведерников выразил уверенность, что участие в международном проекте запомнится школьникам. «Уверен, что для наших ребят эта поездка станет ярким опытом», – подчеркнул губернатор.

Лагерь «Курган Дружбы» ежегодно объединяет молодёжь России и Беларуси, способствуя укреплению межрегиональных связей и сохранению общей исторической памяти, отметил Михаил Ведерников.