«Больше чем наставник»: выпускники программы «Герои земли Псковской» рассказали о своих кураторах

13:03, 26 июня 2026, ПАИ

О своих наставниках, оказавших поддержку в рамках региональной кадровой программы «Герои земли Псковской», рассказали выпускники программы Михаил Каратыш и Олег Трофимов на брифинге в медиацентра ПАИ сегодня, 26 июня.

Наставником Михаила Каратыша был губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «Мне очень повезло с наставником. Это человек с огромным жизненным опытом, управленческим, политическим. Только учиться и учиться», – сказал выпускник и выразил благодарность за то, что глава региона всецело включён в проведение программы.

По словам Михаила Каратыша, несмотря на свой плотный график, губернатор всегда находил время для личных встреч, служебных совещаний, где он не только давал советы, но и готов был выслушать конструктивные предложения участника программы. «Он больше, чем наставник, это человек, на которого я равняюсь», – отметил участник программы.

Наставник Олега Трофимова в рамках программы «Герои земли Псковской» – сенатор РФ от Псковской области Наталья Мельникова. «Мы всегда с ней были на связи, я очень благодарен за все советы, за всю помощь, оказанную в рамках стажировки и программы в целом. Несмотря на тяжёлый график, она была вовлечена в моё обучение, спрашивала, в каких направлениях я хочу стажироваться», – рассказал он.

Напомним, что кадровая программа «Герои земли Псковской» реализуется в Псковской области по поручению президента РФ Владимира Путина. Общественный совет региональной программы возглавляет губернатор Михаил Ведерников. Подробнее о ходе реализации программы читайте в специальном сюжете ПАИ.