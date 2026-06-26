Актёр Михаил Пореченков посетил Столбушинский скит
Российский актёр театра, кино и телевидения Михаил Пореченков посетил Столбушинский скит Свято-Успенского Святогорского монастыря. Об этом сообщили в Великолукской епархии.
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Фото: из группы Великолукской епархии
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Фото: из группы Великолукской епархии
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Фото: из группы Великолукской епархии
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Фото: из группы Великолукской епархии
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Фото: из группы Великолукской епархии
Артист приехал в скит, чтобы почтить память своего отца, упокоенного на территории обители. В епархии отметили, что в этот день реабилитируемые из нарко- и алкозависимых при храме Преподобного Серафима Вырицкого в деревне Пошитни тоже совершали паломничество в скит, где и встретили актёра.
Кроме участия в Божественной литургии и экскурсии по святыням Столбушино, реабилитируемые смогли пообщаться и получить духовную поддержку от известного российского актёра.
«Встреча прошла в очень тёплой и дружеской обстановке. Братья рассказали Михаилу о деятельности нашего фонда и жизни реабилитационного центра «Пошитни». Актёр искренне порадовался за ребят, поддержав их в выборе правильного, трезвого пути развития. Завершился этот памятный день доброй совместной трапезой с батюшкой и братией скита», – рассказали в реабилитационном центре.
Напомним, с 1995 года в деревне Пошитни, в 12 километрах от Пушкинских Гор, действует реабилитационный центр для нарко- и алкозависимых при храме Преподобного Серафима Вырицкого. Зависимые проходят реабилитацию по специальной православной программе. Им оказывается не только психологическая помощь и духовное окормление, но и помощь в трудоустройстве.
Центр является проектом благотворительного фонда «Диакония». Духовно этот центр, принимающий около 100 человек ежегодно, окормляет братия Свято-Успенского Святогорского монастыря.
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