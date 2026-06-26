Жители Плюсского района передали бойцам СВО маскировочные сети и окопные свечи

12:52, 26 июня 2026, ПАИ

Жители Плюсского района собрали и передали гуманитарную помощь для бойцов в зоне специальной военной операции, сообщила глава округа Наталья Иванова в своём официальном канале на платформе MAX.

Для защитников отправлено 16 маскировочных сетей, около 100 окопных свечей, 35 одеял, а также фанера, необходимая в быту. Глава округа поблагодарила всех, кто перечислил средства, а также жительниц деревни Новоселье и посёлка Плюсса за изготовление сетей и свечей.

Отдельная благодарность выражена генеральному директору компании «РусТимберПсков» Александру Вакуленко за предоставленную фанеру, а также Елене Николаевой и Кристине Никитиной за организацию сбора и доставку к погрузке.