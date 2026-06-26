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Наталия Соколова: У нашей молодёжи есть право на ошибку и выбор

Дню молодёжи посвятила новый выпуск программы «Внимание, дети!» на радио «Седьмое небо» уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова.

Наталия Соколова. Фото: ПАИ

По её словам, молодость – особый жизненный период, когда человек впервые сталкивается с ответственностью, учится принимать решения и искать своё призвание. «Наша задача – не перекрыть этот путь, а сделать его безопасным и наполненным», – подчеркнула Наталия Соколова.

Она отметила, что в Псковской области для молодых людей открыто множество возможностей для самореализации. Речь идёт о проектах «Движение первых», добровольческих объединениях, волонтёрских движениях и Детском общественном совете. «Ребята сами организуют субботники у памятников, собирают гуманитарную помощь, проводят для младших уроки мужества. Это ли не самореализация?» – сказала омбудсмен.

Особое внимание в программе она уделила вопросам профессионального развития молодёжи. В регионе работают Молодёжный кадровый центр, Центр опережающей профессиональной подготовки, кванториумы, городские молодёжные центры, студенческие и трудовые отряды. Молодые люди могут попробовать себя в сфере информационных технологий, туризма, сельского хозяйства и других направлениях.

По словам Наталии Соколовой, самореализация молодёжи не ограничивается только профессией. Важную роль играют творчество и общественная активность. Она отметила успехи воспитанников художественных и музыкальных школ, творческих коллективов, хореографических ансамблей и этнографических объединений региона.

Также в эфире говорили о деятельности ученического самоуправления и молодёжных советов при главах муниципалитетов, которые помогают молодым людям участвовать в общественной жизни и отстаивать интересы своих сверстников.

«Пусть наша молодёжь знает, что у неё есть право на ошибку, право на выбор, право быть услышанными», – подчеркнула Наталия Соколова.

В завершение программы она поздравила жителей региона с Днём молодёжи и пригласила псковичей принять участие в праздничных мероприятиях, которые пройдут в городах и районах области.

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Наталия Соколова: У нашей молодёжи есть право на ошибку и выбор

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