Китайский автомобиль вспыхнул в Дно

09:49, 25 июня 2026, ПАИ

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Псковской области ликвидировали два техногенных пожара, сообщили ПАИ в региональном управлении МЧС России.

Один из пожаров произошёл в Дно. Сообщение о возгорании легкового автомобиля Great Wall Hover 2012 года выпуска на улице Калинина поступило 24 июня в 20:57. Огонь повредил моторный отсек машины на площади 2 квадратных метра.

Предварительной причиной происшествия стало нарушение правил устройства и эксплуатации транспортного средства. К ликвидации пожара привлекались шесть сотрудников МЧС России и две единицы техники. Автомобиль удалось спасти.

Еще один пожар произошёл в 21:13 в деревне Заольшаг Порховского района. На первом этаже двухэтажного неэксплуатируемого здания выгорело помещение размером 7 на 10 метров.

По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования и электросетей вследствие короткого замыкания. На месте работали пять специалистов МЧС России и две единицы техники. Пожар был оперативно ликвидирован.