Opel Astra осуждённого жителя Гдовского района передали Минобороны

10:49, 25 июня 2026, ПАИ

В Гдовском районе судебные приставы исполнили решение суда о конфискации автомобиля, принадлежащего гражданину, осуждённому за совершение преступления. Транспортное средство передано Министерству обороны России, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области

На исполнении в районном отделении судебных приставов находилось исполнительное производство о конфискации автомобиля Opel Astra. В соответствии с решением суда транспортное средство подлежало обращению в собственность государства на основании пункта «д» части 1 статьи 104.1 Уголовного кодекса РФ.

Автомобиль, находившийся на хранении на территории внутреннего двора ОМВД России по Гдовскому району, был изъят судебными приставами и передан представителям Министерства обороны Российской Федерации.

После фактического исполнения требований исполнительное производство было окончено в соответствии с федеральным законодательством.

Конфискованный автомобиль направлен в распоряжение Министерства обороны России для использования в интересах выполнения задач, возложенных на Вооружённые силы РФ.