В России планируют сдавать новостройки с готовыми интернет-сетями

11:23, 25 июня 2026, ПАИ

Минцифры совместно с отраслевыми организациями прорабатывает введение требования, согласно которому новые и капитально отремонтированные дома будут сдаваться уже с готовой инфраструктурой для подключения к интернету. Об этом «Известиям» сообщили источники на телеком-рынке, знакомые с ходом обсуждения.

Планируется, что линии доступа будут прокладываться на этапе строительства или капремонта. Как пояснили в Минцифры, в многоквартирном доме должна быть предусмотрена техническая возможность для работы нескольких провайдеров. Это позволит жильцам выбирать оператора, а не зависеть от единственного поставщика.

«Интернет стал одной из важнейших услуг для граждан, и сдавать дома с готовыми сетями вполне логично. Никому не придёт в голову вводить объекты без электросетей и водопровода», – отметил один из собеседников издания.

Инициатива также предполагает, что внутридомовая инфраструктура должна быть открытой для всех операторов на равных условиях. В АНО «Цифровая экономика» сообщили, что по итогам работы планируется подготовка изменений в закон «О связи» и профильные нормативные акты.

В отрасли поддерживают законодательное закрепление инфраструктуры как минимум для трёх операторов. В Москве и Московской области подобные требования фактически действуют уже более трёх лет, и рынок к ним адаптировался.