В Дновском районе ремонтируют участок дороги Дедовичи – Дно – Костыжицы

11:40, 25 июня 2026, ПАИ

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Дновском районе начался ремонт автомобильной дороги Дедовичи – Дно – Костыжицы, сообщили ПАИ в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Протяжённость ремонтируемого участка – 3,3 километра. Работы ведутся с 64-го по 67-й километр. Сейчас специалисты выполняют ремонт и замену водопропускных труб. Параллельно приводятся в порядок автобусные остановки.

На следующем этапе подрядчик приступит к фрезерованию старого покрытия, затем уложит два слоя нового асфальтобетона, отремонтирует съезды и восстановит обочины.

Для повышения безопасности дорожного движения будет нанесена разметка.

Автомобильная дорога соединяет населённые пункты с федеральной трассой Р-56 Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков.

Ремонт выполняет подрядная организация АО «Буер» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор». Полностью завершить все работы планируется в августе 2026 года. На эти цели из федерального бюджета выделено более 80 млн рублей.