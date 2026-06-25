Срок льготной ставки по семейной ипотеке могут ограничить 15 годами

12:09, 25 июня 2026, ПАИ

Власти планируют ограничить срок действия льготной ставки по семейной ипотеке 15 годами. По истечении этого периода ставка повысится до рыночного уровня, привязанного к ключевой. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на проект правил, который есть в распоряжении редакции.

Сейчас банки выдают семейную ипотеку под 6 % годовых, а государство компенсирует им недополученные доходы. Размер компенсации рассчитывается по формуле «ключевая ставка + 3,5 %». При нынешней ключевой это около 17,75 %, из которых 6 % платит заёмщик.

Новые правила предусматривают, что банки будут получать возмещение не более 15 лет с даты заключения договора. Затем Минфин перестанет субсидировать ставку, и банки поднимут её до рыночного уровня – по формуле «ключевая + 2–2,5 процентного пункта» в зависимости от типа жилья.

Планируется, что новые условия заработают с 1 июля 2026 года. Размер субсидии для банков также сократится почти вдвое – до 1 июля она составляла 3,5 процентного пункта, теперь будет рассчитываться по формуле «ключевая + 2 процентных пункта».