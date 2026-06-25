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Общество

Срок льготной ставки по семейной ипотеке могут ограничить 15 годами

Власти планируют ограничить срок действия льготной ставки по семейной ипотеке 15 годами. По истечении этого периода ставка повысится до рыночного уровня, привязанного к ключевой. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на проект правил, который есть в распоряжении редакции.

Фото: ПАИ

Сейчас банки выдают семейную ипотеку под 6 % годовых, а государство компенсирует им недополученные доходы. Размер компенсации рассчитывается по формуле «ключевая ставка + 3,5 %». При нынешней ключевой это около 17,75 %, из которых 6 % платит заёмщик.

Новые правила предусматривают, что банки будут получать возмещение не более 15 лет с даты заключения договора. Затем Минфин перестанет субсидировать ставку, и банки поднимут её до рыночного уровня – по формуле «ключевая + 2–2,5 процентного пункта» в зависимости от типа жилья.

Планируется, что новые условия заработают с 1 июля 2026 года. Размер субсидии для банков также сократится почти вдвое – до 1 июля она составляла 3,5 процентного пункта, теперь будет рассчитываться по формуле «ключевая + 2 процентных пункта».

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