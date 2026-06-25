Псковские профсоюзные учреждения подвели промежуточные итоги работы

12:46, 25 июня 2026, ПАИ

Заседание Совета учредителей учреждений Псковского областного совета профсоюзов состоялось в Доме профсоюзов в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе облсовпрофа.

Об итогах работы отчитались санатории «Хилово», «Черёха» и «Голубые озёра», турбазы «Пушкиногорье» и «Алоль», а также учреждение «Соцтурпроф» (кафе «Легенда» и гостиница «Ольгинская»).

«Все учреждения твёрдо стоят на ногах и развиваются опережающими темпами. Главной новостью дня стал анонс скорого возобновления выпуска минеральной и питьевой воды «Хиловская». Мы продолжаем работать для людей труда и их семей», – подчеркнул председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.