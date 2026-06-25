VK Tech: Жители Северо-Запада чаще всего берут отпуска летом и в марте

12:47, 25 июня 2026, ПАИ

В Центральном и Северо-Западном округе пик отпусков приходится на июль, за ним следуют июнь и декабрь, а мартовский всплеск замыкает четвёрку. Такие данные представили аналитики VK Tech, изучившие обезличенные данные платформы VK HR Tek об оформлении отпусков за 2025 год в федеральных округах России.

Исследование показало, что в целом по России отпускная активность формирует четыре выраженных пика. Лидирует июль – на него приходится 24,2% всех оформленных отпусков в выборке: это классический сезон летних отпусков, который доминирует в большинстве регионов. На втором месте июнь – 22,3%. Зимний пик формирует декабрь – 21,6% за счёт новогодних каникул и длинных праздничных выходных. Весенний всплеск в марте даёт около 15–16% годового объёма – этот показатель связан с мартовскими праздниками и школьными каникулами.

Приволжский округ показал нетипичную для страны сезонность: вместо декабрьского пика отпусков здесь выражен октябрьский, при сохранении классического июльского максимума и июньского второго места.

Уральский округ демонстрирует главный летний пик в июне, а июль занимает второе место. Кроме того, вместо декабрьского зимнего всплеска в регионе выделяется октябрь.

Сибирский округ показывает классическую российскую сезонную модель. Июль стал месяцем с наибольшим числом оформленных отпусков, на втором месте июнь, на третьем декабрь, мартовский всплеск также входит в сезонные пики. Особняком стоит Иркутская область – здесь самая нестандартная сезонность отпусков в стране. Чаще всего сотрудники уходят в отпуск в мае и сентябре – вместо классических июля и декабря. Пиковым месяцем второго квартала стал май, третий квартал замыкает сентябрь; декабрь сохраняет статус зимнего пика, март – весеннего.

Дальневосточный округ показал смещённую на месяц летнюю сезонность: пиковым летним месяцем здесь стал август, а не июль. Четыре выраженных пика отпусков приходятся на март, июнь, август и декабрь, причём абсолютный максимум года формирует именно декабрь – случай, когда новогодние отпуска оказываются популярнее летних.