Контроль за оборотом гражданского оружия станет темой брифинга в медиацентре ПАИ

12:33, 25 июня 2026, ПАИ

Брифинг, посвящённый контролю за оборотом гражданского оружия, пройдёт в медиацентре ПАИ сегодня, 25 июня, в 14:00.

Как граждане могут передать своё оружие для нужд СВО? Как осуществляется процесс утилизации оружия на возмездной основе? Какие сроки и порядок получения компенсации за сданное оружие? Какие меры предусмотрены для граждан, совершивших незначительные правонарушения, но сдавших оружие?

Об этом и многом другом расскажет заместитель начальника Управления Росгвардии по Псковской области – начальник центра лицензионно-разрешительной работы Василий Софин.