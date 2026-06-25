Косметику и одежду на 8 тысяч рублей присвоила сотрудница ПВЗ в Печорах

11:43, 25 июня 2026, ПАИ

Мировой судья судебного участка №13 Печорского района рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в присвоении вверенного имущества.

Как установил суд, в феврале 2026 года женщина, работавшая менеджером пункта выдачи заказов одного из маркетплейсов в Печорах, присвоила товары, предназначенные для выдачи покупателям. Среди них были косметика, одежда и другие товары общей стоимостью более 8,8 тысячи рублей.

Следствием и судом установлено, что сотрудница не оплатила полученные вещи, а в информационной системе оформила отказы покупателей от заказов.

Действия женщины квалифицированы по части 1 статьи 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному лицу. С учётом обстоятельств дела суд признал жительницу Печор виновной и назначил ей наказание в виде обязательных работ.