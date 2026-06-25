Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Когда работодатель не имеет права отозвать работника из отпуска, объяснили профсоюзы

В каких случаях работодатель может отозвать сотрудника из отпуска или вовсе не отпустить, объяснила главный правовой инспектор труда Псковского облсовпрофа Ирина Лебедева.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Согласно статье 123 ТК РФ, очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяет график, который работодатель утверждает минимум за две недели до наступления календарного года. График обязателен для исполнения как работодателем, так и работником.

Кроме того, право на отпуск в удобное время имеют работники с тремя и более детьми, супруги военнослужащих, которые берут отпуск одновременно с отпуском военнослужащего, а также инвалиды, ветераны боевых действий и другие категории, предусмотренные федеральными законами. Однако даже в этом случае работодатель может отказать в отпуске вне графика, если заявление подано в срок, не позволяющий соблюсти необходимые процедуры, например выплатить отпускные за три дня до начала отпуска.

Статья 125 ТК РФ допускает отзыв работника из отпуска, но только при соблюдении строгих условий. К ним относится обязательное письменное согласие работника. При этом отозвать можно только из ежегодного отпуска, а из учебного отпуска отзывать нельзя. Также нельзя отзывать несовершеннолетних, беременных женщин и работников с вредными или опасными условиями труда. Даже если такой сотрудник даст письменное согласие, оно будет ничтожным, а действия работодателя – незаконными, пояснила Ирина Лебедева.

За принудительный отзыв из отпуска без согласия работника работодатель может быть привлечён к административной ответственности. Штраф по статье 5.27 КоАП РФ составляет до 50 тысяч рублей.

«Кроме того, если работник был незаконно отозван из отпуска, он может обратиться в суд с требованием о признании приказа незаконным и взыскании компенсации морального вреда. Судебная практика в таких случаях однозначно на стороне работника», – заключила инспектор.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






25 июня 2026

«Я люблю тебя»: в Пскове на Дне молодёжи откроется интерактивная площадка для признаний
25 июня 2026

«Мечта. Гордость. Единство»: что ждёт гостей Дня молодёжи в Пскове
25 июня 2026

Домашний арест экс-главврачу псковской инфекционки продлили на три месяца
25 июня 2026

Как новый российский самолёт впервые поднялся в небо: видео полёта
25 июня 2026

Прицепные вагоны из Пскова в Крым продолжат курсировать в этом сезоне
25 июня 2026

Итоги Всероссийского аграрного диктанта подвели в Заксобрании Псковской области
25 июня 2026

Экс-депутат облсобрания и бывший глава стали почётными гражданами Псковского округа
25 июня 2026

Псковичи могут отправиться на посвящённый агропромышленности форум «Ростов»

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...