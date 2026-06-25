Когда работодатель не имеет права отозвать работника из отпуска, объяснили профсоюзы

13:49, 25 июня 2026, ПАИ

В каких случаях работодатель может отозвать сотрудника из отпуска или вовсе не отпустить, объяснила главный правовой инспектор труда Псковского облсовпрофа Ирина Лебедева.

Согласно статье 123 ТК РФ, очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяет график, который работодатель утверждает минимум за две недели до наступления календарного года. График обязателен для исполнения как работодателем, так и работником.

Кроме того, право на отпуск в удобное время имеют работники с тремя и более детьми, супруги военнослужащих, которые берут отпуск одновременно с отпуском военнослужащего, а также инвалиды, ветераны боевых действий и другие категории, предусмотренные федеральными законами. Однако даже в этом случае работодатель может отказать в отпуске вне графика, если заявление подано в срок, не позволяющий соблюсти необходимые процедуры, например выплатить отпускные за три дня до начала отпуска.

Статья 125 ТК РФ допускает отзыв работника из отпуска, но только при соблюдении строгих условий. К ним относится обязательное письменное согласие работника. При этом отозвать можно только из ежегодного отпуска, а из учебного отпуска отзывать нельзя. Также нельзя отзывать несовершеннолетних, беременных женщин и работников с вредными или опасными условиями труда. Даже если такой сотрудник даст письменное согласие, оно будет ничтожным, а действия работодателя – незаконными, пояснила Ирина Лебедева.

За принудительный отзыв из отпуска без согласия работника работодатель может быть привлечён к административной ответственности. Штраф по статье 5.27 КоАП РФ составляет до 50 тысяч рублей.

«Кроме того, если работник был незаконно отозван из отпуска, он может обратиться в суд с требованием о признании приказа незаконным и взыскании компенсации морального вреда. Судебная практика в таких случаях однозначно на стороне работника», – заключила инспектор.