Дошутилась до ЕГЭ: 75-летняя псковская учительница рассчитывает на 90 баллов

13:37, 25 июня 2026, ПАИ

В Пскове 75-летняя учительница химии Екатерина Михолап впервые сдала ЕГЭ. Педагог с более чем 50-летним стажем решила проверить собственные знания и сделать себе необычный подарок сразу к двум юбилеям – 75-летию и золотой свадьбе, пишет «АиФ-Псков».

Учительница признается, что на такой шаг ее подтолкнули собственные ученики. «У меня ученики спрашивали: «Не хотите сдать ЕГЭ?». Мы шутили и дошутились до того, что я решила попробовать свои силы», – рассказала Екатерина Иосифовна.

Сдача экзамена стала для нее своеобразным подарком сразу к двум важным датам. «Я в этом году отмечаю две даты: свои 75 лет и 50 лет свадьбы. И я решила сделать себе подарок – сдать ЕГЭ по химии», – говорит педагог.

Екатерина Михолап родом из Беларуси. Вместе с супругом-военнослужащим семья неоднократно переезжала, а после выхода на пенсию дети предложили родителям переехать в Псков. Сейчас педагог работает репетитором и готовит школьников к экзаменам.

К подготовке к собственному ЕГЭ учительница подошла серьезно. На дачу она взяла сборник самых сложных заданий и прорешивала варианты. «Знания за столько лет в голове у меня уже есть», – отмечает она.

В день экзамена супруг проводил ее до школы и пожелал набрать не меньше 86 баллов – именно такой результат получила одна из учениц педагога. Сам экзамен продолжался три с половиной часа и, вопреки ожиданиям, прошел без волнения. «Я думала, что буду переживать, но не переживала», – признается педагог.

Самыми сложными для нее оказались заполнение экзаменационных бланков печатными буквами и одно из наиболее трудных заданий.

«Это задача с математическим уклоном, где два неизвестных – икс и игрек. Многие ребята ее не решают, потому что не хватает времени», – рассказала учительница.

Педагог рассчитывает получить более 90 баллов и уверена, что ЕГЭ остается наиболее объективной формой проверки знаний. «Я бы по химии ЕГЭ не отменяла – это самый точный способ проверки знаний. Чтобы точно сдать, нужно не списывать и заучивать, а понимать тему», – считает она.

Екатерина Михолап разработала собственные учебные материалы по органической и неорганической химии, которые помогают ученикам осваивать сложные темы. Особой популярностью у школьников пользуются химические опыты.

«Берешь микроскопическую частичку металла калия, бросаешь в воду, он загорается, бегает по воде и горит», – рассказывает преподаватель.

По словам педагога, многие ее ученики успешно сдают экзамены и поступают на бюджетные места в вузы Москвы и Санкт-Петербурга.

Несмотря на возраст, Екатерина Иосифовна не собирается завершать педагогическую деятельность. Впереди – новые ученики, новые экзамены и новые достижения. Более того, пример супруги вдохновил и ее мужа, который теперь также планирует попробовать свои силы на ЕГЭ – по географии.