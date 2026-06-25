Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Обретённые святыни: икона XV века вернулась из Новгорода в Псков

Пресс-показ выставочного комплекса «Святые Параскева Пятница, Варвара и Ульяна, с житием Варвары и Ульяны» прошёл в Поганкиных палатах в Пскове сегодня, 25 июня. Мероприятие состоялось в рамках выставочного проекта «Обретённые святыни Новгорода и Пскова», передаёт корреспондент ПАИ.

  • Обретённые святыни: икона XV века вернулась из Новгорода в Псков
    Фото: Андрей Степанов
  • Обретённые святыни: икона XV века вернулась из Новгорода в Псков
    Фото: Андрей Степанов
  • Обретённые святыни: икона XV века вернулась из Новгорода в Псков
    Фото: Андрей Степанов
  • Обретённые святыни: икона XV века вернулась из Новгорода в Псков
    Фото: Андрей Степанов
  • Обретённые святыни: икона XV века вернулась из Новгорода в Псков
    Фото: Андрей Степанов
  • Обретённые святыни: икона XV века вернулась из Новгорода в Псков
    Фото: Андрей Степанов
  • Обретённые святыни: икона XV века вернулась из Новгорода в Псков
    Фото: Андрей Степанов
  • Обретённые святыни: икона XV века вернулась из Новгорода в Псков
    Фото: Андрей Степанов
  • Обретённые святыни: икона XV века вернулась из Новгорода в Псков
    Фото: Андрей Степанов
  • Обретённые святыни: икона XV века вернулась из Новгорода в Псков
    Фото: Андрей Степанов
  • Обретённые святыни: икона XV века вернулась из Новгорода в Псков
    Фото: Андрей Степанов

Как уточнили в Псковском музее-заповеднике, икона впервые покидает пределы Новгорода и возвращается на временное экспонирование в Псков. Этот образ, созданный псковским иконописцем в конце XV века, с послевоенного времени находился в Новгородском музее.

Перед собравшимися в рамках показа выступила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. Она отметила, что такие редкие и уникальные иконы справедливо показывать на их Родине.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






25 июня 2026

«Я люблю тебя»: в Пскове на Дне молодёжи откроется интерактивная площадка для признаний
25 июня 2026

«Мечта. Гордость. Единство»: что ждёт гостей Дня молодёжи в Пскове
25 июня 2026

Домашний арест экс-главврачу псковской инфекционки продлили на три месяца
25 июня 2026

Как новый российский самолёт впервые поднялся в небо: видео полёта
25 июня 2026

Прицепные вагоны из Пскова в Крым продолжат курсировать в этом сезоне
25 июня 2026

Итоги Всероссийского аграрного диктанта подвели в Заксобрании Псковской области
25 июня 2026

Экс-депутат облсобрания и бывший глава стали почётными гражданами Псковского округа
25 июня 2026

Псковичи могут отправиться на посвящённый агропромышленности форум «Ростов»

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...