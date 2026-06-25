Обретённые святыни: икона XV века вернулась из Новгорода в Псков

13:21, 25 июня 2026, ПАИ

Пресс-показ выставочного комплекса «Святые Параскева Пятница, Варвара и Ульяна, с житием Варвары и Ульяны» прошёл в Поганкиных палатах в Пскове сегодня, 25 июня. Мероприятие состоялось в рамках выставочного проекта «Обретённые святыни Новгорода и Пскова», передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов





















Как уточнили в Псковском музее-заповеднике, икона впервые покидает пределы Новгорода и возвращается на временное экспонирование в Псков. Этот образ, созданный псковским иконописцем в конце XV века, с послевоенного времени находился в Новгородском музее.

Перед собравшимися в рамках показа выступила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. Она отметила, что такие редкие и уникальные иконы справедливо показывать на их Родине.