Через 15 лет платежи по семейной ипотеке в России могут резко вырасти

12:25, 25 июня 2026, ПАИ

После истечения 15-летнего срока льготной ставки по семейной ипотеке ежемесячный платёж для заёмщиков может резко вырасти. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на проект правил, который находится на согласовании.

По истечении 15 лет Минфин может перестать субсидировать ставку, и банки будут вынуждены поднять её до рыночного уровня. Годовой процент может рассчитываться по формуле «ключевая + 2 процентных пункта» для кредитов на обычное жильё и «ключевая + 2,5 процентного пункта» – для индивидуального жилищного строительства.

Например, если ключевая ставка будет находиться на нейтральном уровне 7,5–8 %, ставка по кредиту может вырасти до 9,5–10 % в зависимости от типа жилья. Кроме того, ставка по льготной программе может быть резко повышена для заёмщиков, которые не оформили регистрацию по месту жительства в течение 271 дня после оформления ипотеки.

В Минфине и Минстрое сообщили, что параметры программы находятся в разработке. Замминистра строительства Никита Стасишин ранее заявлял, что финансовый блок Правительства РФ пришёл к консенсусу по новым условиям. Окончательное решение пока не принято.