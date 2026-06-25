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Общество

Через 15 лет платежи по семейной ипотеке в России могут резко вырасти

После истечения 15-летнего срока льготной ставки по семейной ипотеке ежемесячный платёж для заёмщиков может резко вырасти. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на проект правил, который находится на согласовании.

Фото: ПАИ

По истечении 15 лет Минфин может перестать субсидировать ставку, и банки будут вынуждены поднять её до рыночного уровня. Годовой процент может рассчитываться по формуле «ключевая + 2 процентных пункта» для кредитов на обычное жильё и «ключевая + 2,5 процентного пункта» – для индивидуального жилищного строительства.

Например, если ключевая ставка будет находиться на нейтральном уровне 7,5–8 %, ставка по кредиту может вырасти до 9,5–10 % в зависимости от типа жилья. Кроме того, ставка по льготной программе может быть резко повышена для заёмщиков, которые не оформили регистрацию по месту жительства в течение 271 дня после оформления ипотеки.

В Минфине и Минстрое сообщили, что параметры программы находятся в разработке. Замминистра строительства Никита Стасишин ранее заявлял, что финансовый блок Правительства РФ пришёл к консенсусу по новым условиям. Окончательное решение пока не принято.

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