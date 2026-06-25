Оружием в Псковской области владеют более 17 тысяч человек

14:52, 25 июня 2026, ПАИ

Оружием в Псковской области владеют больше 17 тысяч человек, сообщил заместитель начальника Управления Росгвардии по Псковской области – начальник центра лицензионно-разрешительной работы Василий Софин на брифинге в медиацентре ПАИ 25 июня.

«По нашим данным, разрешение на владение оружием в регионе имеют 17 267 человек. В их пользовании находится 30 043 единицы оружия», – уточнил Василий Софин.

Ранее сообщалось, что 260 единиц личного оружия псковичи передали для нужд СВО.