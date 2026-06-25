Как передать своё оружие на СВО, рассказали псковичам

14:20, 25 июня 2026, ПАИ

Как передать своё оружие на СВО, рассказал заместитель начальника Управления Росгвардии по Псковской области – начальник центра лицензионно-разрешительной работы Василий Софин на брифинге в медиацентре ПАИ 25 июня.

Заявление о желании передать своё оружие для нужд СВО можно подать через сайт Росгвардии. Его рассмотрят в течение двух дней.

«Затем с заявителем свяжутся и определятся, как будет происходить передача оружия. Передача производится на площадке управления Росгвардии. У владельца оружия должно быть действующее разрешение на его владение, ношение и хранение и паспорт», – уточнил Василий Софин.

Спикер уточнил, что псковичи уже передали для нужд СВО 260 единиц личного оружия. Большая часть владельцев заполнили заявление онлайн.