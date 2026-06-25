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Общество

О праздновании Дня молодёжи в Пскове рассказывают в программе «Минкульт»

Министр молодёжной политики Псковской области Дмитрий Яковлев и руководитель Центра молодёжи и общественных инициатив Елизавета Зайцева стали гостями программы «Минкульт» в эфире радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Гости студии расскажут, чем удивит гостей праздник «День молодёжи» и во что превратится Финский парк в Пскове в этот день. Главная тема разговора – «Мечта. Гордость. Единство» – о том, как эта большая идея воплотилась в реальную программу праздника.

В эфире также обсудят, какие площадки подойдут для шумных студенческих компаний, что будет интересно школьникам средних классов, а куда можно смело идти всей семьёй – с малышами или родителями. Также станет известно, кто выступит на сцене, каких традиционных участников зрители увидят вновь.

Об этом и многом другом – в эфире программы «Минкульт» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове.

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