Пскович получил работу по итогам встречи с зампредом Псковской гордумы

15:39, 25 июня 2026, ПАИ

Помощник председателя Совета по молодежной политике Егор Якшевич и член Совета по молодежной политике Илья Сосницкий – помощники заместителя председателя Псковской городской Думы Владимира Воробьёва инициировали встречу псковича с III рабочей группой инвалидности с директором производственно-интеграционных мастерских Вячеславом Сукмановым. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПГД.

Обсудили вопрос трудовой и социальной реабилитации гражданина. Руководитель учреждения разъяснил принципы работы, продемонстрировал оборудование и условия внутри организации, где всё адаптировано для людей с ограниченными возможностями здоровья.

По итогам встречи начато оформление документов для зачисления псковича на обучение в мастерские.