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Общество

Более 279 тысяч пассажиров воспользовались вокзалами Пскова и Великих Лук

За первые пять месяцев 2026 года вокзалы Пскова и Великих Лук обслужили почти 280 тысяч пассажиров. Основную часть составили пассажиры поездов дальнего следования, сообщает пресс-служба ОЖД.

С января по май 2026 года пассажиропоток железнодорожных вокзалов Пскова и Великих Лук составил 279,9 тысячи человек.

Наибольшее количество пассажиров обслужил вокзал Пскова. За пять месяцев через него прошли более 219,4 тысячи человек. Из них 197,2 тысячи воспользовались поездами дальнего следования, еще 22,2 тысячи пассажиров выбрали пригородное сообщение.

Вокзал Великих Лук за этот же период обслужил более 60,5 тысячи пассажиров. Поездами дальнего следования воспользовались 46,9 тысячи человек, пригородными маршрутами — 13,6 тысячи пассажиров.

Таким образом, более 87 % пассажиров обоих вокзалов составили пассажиры поездов дальнего следования.

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