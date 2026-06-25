Псковская область стала участницей зонального совещания СЗФО по развитию ветслужбы

21:13, 25 июня 2026, ПАИ

Председатель комитета по ветеринарии Псковской области Валерий Удалов принял участие в зональном совещании Северо-Западного федерального округа по развитию ветеринарной службы, которое прошло под председательством заместителя министра сельского хозяйства РФ Романа Некрасова. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по ветеринарии.

В мероприятии, которое прошло в Вологде, приняли участие представители профильных ведомств из Вологодской, Архангельской, Новгородской, Псковской, Калининградской, Ленинградской областей, из республик Коми и Карелия, а также из Санкт-Петербурга. Участники совещания обсудили ключевые вопросы развития животноводства, включая перспективы молочного и мясного скотоводства.

Также в этот день состоялись межрегиональные учения по локализации и ликвидации эпизоотического очага африканской чумы свиней. В ходе учений было отработано межведомственное взаимодействие государственной ветеринарной службы, МВД, МЧС и Росгвардии.