​Беркут сломал фотоловушку в Полистовском заповеднике

10:28, 26 июня 2026, ПАИ

Необычные кадры обнаружены во время экспедиции по проверке и установке оборудования на территории Полистовского заповедника. В объектив фотоловушки попал беркут, сообщили ПАИ в пресс-службе заповедника.

Беркут – один из самых крупных орлов. Размах его крыльев может достигать двух метров. Это редкий вид хищных птиц, занесённый в Красную книгу России и Псковской области.

На Северо-Западе России беркуты предпочитают селиться в труднодоступных местах – среди обширных лесов и верховых болот. Крупному хищнику необходимы большие охотничьи угодья, поэтому соседние пары обычно располагаются на значительном расстоянии друг от друга и избегают близости человека. Именно такие условия сохраняются на территории Полистовского заповедника, где беркуты встречаются круглый год и успешно выводят потомство.

Беркуты отличаются долгой жизнью и медленным взрослением. В природе они могут жить два-три десятка лет. В течение первых восьми лет жизни происходят изменения в окраске оперения, по которым можно приблизительно оценить возраст птицы. На фото – беркут пятого года жизни, на это указывают особенности окраски крыльев и хвоста.

Встреча беркута с фотоловушкой закончилась поломкой прибора. Дневной хищник проявил интерес к технической стороне фотомониторинга, атаковал фотоловушку и вывел её из строя.

Присутствие беркута считается важным показателем благополучия природных экосистем. Эти птицы чувствительны к беспокойству человеком. Поэтому каждая встреча с беркутом подтверждает, что заповедные болота Полистовья остаются надёжным убежищем для редких видов и сохраняют свою дикую природу.