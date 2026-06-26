Наталия Соколова расскажет о возможностях для молодёжи в Псковской области
В новом выпуске программы «Внимание, дети!» на радио «Седьмое небо» уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова посвятит разговор Дню молодёжи и возможностям, которые сегодня открыты для молодых жителей региона.
В эфире пойдёт речь о том, как помочь подросткам и молодым людям найти своё призвание, почему важно поддерживать инициативы молодёжи и какие проекты помогают ребятам реализовать себя.
Слушатели узнают о работе волонтёрских объединений, «Движения первых», молодёжных советов, трудовых отрядов и творческих коллективов, а также о возможностях профессионального и личностного развития в Псковской области.
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