Куклы, машинки и конструкторы: «Соцтурпроф» порадовал детей в больницах
Партию игрушек для детей, которые находятся на длительном лечении в больницах, передал коллектив профсоюзного бюро путешествий «Соцтурпроф» в рамках акции «Коробка храбрости». Детям вручили куклы, машинки, конструкторы и электропоезд, сообщили ПАИ в пресс-службе облсовпрофа.
Главная цель акции, которую организовала партия «Единая Россия» и поддержала Федерация независимых профсоюзов России, – подарить радость и отвлечь детей от тяжёлых будней, которые они проводят в хосписах, онкологических центрах и других медицинских учреждениях.
Принять участие могут все желающие – для этого в Доме профсоюзов на первом этаже установлена специальная коробка для сбора подарков. Игрушки должны быть новыми и безопасными.
«Профсоюзы готовы помогать тем, кому это действительно нужно! Мы – одна единая семья, и если кто-то оказывается в действительно трудной и тяжёлой для него ситуации, можно рассчитывать на помощь профсоюзов», – подчеркнул председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.
«Больше чем наставник»: выпускники программы «Герои земли Псковской» рассказали о своих кураторах
«За всеми цифрами стоит большая работа»: Григорий Стороненков – об итогах работы гордумы
Программа «Герои земли Псковской» стала путёвкой в новую жизнь – участники кадрового проекта