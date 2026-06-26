Куклы, машинки и конструкторы: «Соцтурпроф» порадовал детей в больницах

10:22, 26 июня 2026, ПАИ

Партию игрушек для детей, которые находятся на длительном лечении в больницах, передал коллектив профсоюзного бюро путешествий «Соцтурпроф» в рамках акции «Коробка храбрости». Детям вручили куклы, машинки, конструкторы и электропоезд, сообщили ПАИ в пресс-службе облсовпрофа.

Главная цель акции, которую организовала партия «Единая Россия» и поддержала Федерация независимых профсоюзов России, – подарить радость и отвлечь детей от тяжёлых будней, которые они проводят в хосписах, онкологических центрах и других медицинских учреждениях.

Принять участие могут все желающие – для этого в Доме профсоюзов на первом этаже установлена специальная коробка для сбора подарков. Игрушки должны быть новыми и безопасными.

«Профсоюзы готовы помогать тем, кому это действительно нужно! Мы – одна единая семья, и если кто-то оказывается в действительно трудной и тяжёлой для него ситуации, можно рассчитывать на помощь профсоюзов», – подчеркнул председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.