Капремонт многоквартирных домов завершили в трёх деревнях Псковского района
В трёх населённых пунктах Псковского района завершили работы по капитальному ремонту в многоквартирных домах, выполненные Фондом капитального ремонта. Об этом сообщила глава Псковского округа Наталья Фёдорова в своём официальном канале на платформе MAX.
В деревне Родина на улице Юбилейной, 5, завершили капитальный ремонт кровли, провели ремонт и частичную замену стропильной системы, полную замену водосточной системы и кровельного покрытия.
В деревне Щиглицы, дом 7, в рамках капремонта отремонтировали стропильную систему, дымовые трубы и вентиляционные шахты, заменили водосточную систему и кровельное покрытии, отремонтировали кирпичную кладку фасада, восстановили цоколь и отмостку, заменили входные группы и оконные блоки в подъездах.
В деревне Ваулино на улице Центральной, 8, подрядчик выполнил капитальный ремонт системы электроснабжения. После завершения всех работ состоялась комиссионная приёмка объектов.
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