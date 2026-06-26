До +26 градусов ожидается в Псковской области 27 июня
Облачная с прояснениями погода прогнозируется в Псковской области 27 июня, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха по области ночью будет от +10 до +15 градусов, днём – от +21 до +26.
Будет дуть западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет низким.
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