Уличные громкоговорители установили вдоль набережной в Пскове

10:35, 26 июня 2026, ПАИ

Уличные громкоговорители установили вдоль набережной в Пскове, сообщил начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Специалисты уже установили и настроили 29 из 34 запланированных устройств вдоль набережной реки Великой: от инсталляции «Россия начинается здесь» до Покровской башни. Оставшиеся пять громкоговорителей в ближайшее время появятся на Золотой набережной и у моста имени 50-летия Октября.

По словам Виталия Рахманова, эта система оповещения необходима в популярных прогулочных зонах, чтобы в случае любой нештатной ситуации мгновенно и гарантированно донести до жителей и гостей города информацию об угрозах, передать чёткие инструкции и помочь избежать паники.

«Безопасность складывается из таких технологических деталей, и мы делаем всё, чтобы общественные пространства Пскова были максимально защищёнными», – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что кнопки вызова экстренных служб установили в парках и на набережных Пскова.