Уличные громкоговорители установили вдоль набережной в Пскове
Уличные громкоговорители установили вдоль набережной в Пскове, сообщил начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
Специалисты уже установили и настроили 29 из 34 запланированных устройств вдоль набережной реки Великой: от инсталляции «Россия начинается здесь» до Покровской башни. Оставшиеся пять громкоговорителей в ближайшее время появятся на Золотой набережной и у моста имени 50-летия Октября.
По словам Виталия Рахманова, эта система оповещения необходима в популярных прогулочных зонах, чтобы в случае любой нештатной ситуации мгновенно и гарантированно донести до жителей и гостей города информацию об угрозах, передать чёткие инструкции и помочь избежать паники.
«Безопасность складывается из таких технологических деталей, и мы делаем всё, чтобы общественные пространства Пскова были максимально защищёнными», – подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что кнопки вызова экстренных служб установили в парках и на набережных Пскова.
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