Печорский ансамбль выступил на Всероссийской детской фольклориаде

10:32, 26 июня 2026, ПАИ

Детский этнографический ансамбль «Птенцы» из Печор выступил на III Всероссийской детской фольклориаде в Уфе, сообщили ПАИ в редакции газеты «Печорская правда».

Как сообщили в районном издании, фестиваль народного творчества собрал на Советской площади участников из 78 субъектов РФ. В концертной программе приняли участие творческие коллективы из 45 регионов, включая печорский ансамбль.

Особый колорит мероприятию придавали совместные выступления артистов из удалённых друг от друга уголков страны – от Псковской области до Хабаровского края. Несмотря на тысячи километров, разделяющих их родные земли, участников объединяла общая любовь к культуре предков и стремление подарить зрителям праздник, отметили в газете.

В рамках фестиваля делегация ансамбля посетила Национальный музей Республики Башкортостан. Для передвижной выставки, посвящённой фольклориаде, каждый регион подготовил символический сувенир.

Печорская делегация передала в дар организаторам рисунок «Псковские сето» авторства Татьяны Мусатовой. Теперь эта работа станет частью экспозиции, которая будет путешествовать по разным регионам страны.