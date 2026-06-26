В Печорах восстановили резьбу и золочение исторического иконостаса в церкви Сорока Севастийских Мучеников

10:48, 26 июня 2026, ПАИ

Сотрудники министерства культурного наследия Псковской области приняли работы по реставрации иконостаса объекта культурного наследия регионального значения – церкви Сорока Севастийских Мучеников (1817 г.) в Печорах. Об этом ПАИ сообщили в министерстве.

Проект реставрации разработало петербургское ООО «ТихвинПроектРеставрация». Заказчиком выступила АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)», а подрядчиком – ООО «Коневские реставрационные мастерские» из Санкт-Петербурга.

Основной задачей стало приведение иконостаса в надлежащее состояние. Специалисты выполнили реставрацию резных элементов и гладких поверхностей обшивки, восполнили утраченные детали и устранили повреждения деревянных конструкций, возникшие из-за рассыхания, коробления и поражения жуками-древоточцами. Кроме того, проведена реставрация лицевого золочёного покрытия методом перезолачивания.

Все предусмотренные проектом работы завершены в установленные сроки и приняты министерством культурного наследия Псковской области.