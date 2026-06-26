Короткое замыкание привело к двум пожарам в Псковской области за сутки

09:55, 26 июня 2026, ПАИ

Два пожара произошло в Псковской области за сутки, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

25 июня в 19:42 в деревне Жижица Куньинского района огонь повредил стену в бане. Предположительной причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования и сетей из-за короткого замыкания. Возгорание ликвидировали два специалиста МЧС России, три специалиста областной пожарной охраны и две единицы техники. Баню удалось спасти.

Кроме того, 26 июня в 00:47 в деревне Полибино Великолукского района выгорела изнутри хозяйственная постройка, также огонь повредил кровлю. Причиной, предположительно, также стал аварийный режим работы электрооборудования и сетей из-за короткого замыкания. На месте работали три специалиста МЧС России, три специалиста областной пожарной охраны и две единицы техники.

В ведомстве напоминают о необходимости контроля за состоянием электрооборудования и электропроводки. Также рекомендуется установить в жилье автономный пожарный извещатель для раннего обнаружения возгорания.