«Бес попутал»: пскович украл деньги с банковской карты знакомой

11:14, 26 июня 2026, ПАИ

В Пскове вынесен приговор неоднократно судимому местному жителю, признанному виновным в краже денежных средств с банковского счёта, сообщила ПАИ в прокуратуре города.

В ноябре 2025 года мужчина пришёл в гости к знакомой, где они употребляли алкогольные напитки. Когда женщина уснула, гость перевёл с её банковской карты на свой счёт 13 тысяч рублей. Проснувшись, потерпевшая обнаружила пропажу и обратилась в полицию.

После задержания злоумышленник раскаялся и полностью возместил похищенное, пояснив, что его «бес попутал».

Уголовное дело Псковский городской суд рассмотрел 25 июня. Действия осуждённого квалифицировали по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ – кража с банковского счёта. С учётом позиции государственного обвинения и данных о личности подсудимого мужчине назначили наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.