Контракт на ремонт дороги и трубы на улице Больничной заключили в Кунье
Муниципальный контракт на ремонт водопропускной трубы и участка дороги на улице Больничной заключили в Кунье. Об этом ПАИ сообщили в редакции районной газеты «Пламя».
По словам главы округа Олега Лебедева, проблема подтопления территории у здания банка во время весенних паводков или ливневых дождей существует давно. Причина – разрушение старой водопропускной трубы. В этом году появилась возможность полностью её отремонтировать.
Контракт заключили на два года в связи с ограниченными лимитами бюджетных средств, однако выполнение всего объёма работ возможно уже в этом году, отметили в районном издании.
В ходе ремонта также планируется восстановление асфальтобетонного покрытия на участке улицы Больничной протяжённостью 78 метров.
Подрядчиком выступает компания «Реал».
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