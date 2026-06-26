Контракт на ремонт дороги и трубы на улице Больничной заключили в Кунье

10:05, 26 июня 2026, ПАИ

Муниципальный контракт на ремонт водопропускной трубы и участка дороги на улице Больничной заключили в Кунье. Об этом ПАИ сообщили в редакции районной газеты «Пламя».

По словам главы округа Олега Лебедева, проблема подтопления территории у здания банка во время весенних паводков или ливневых дождей существует давно. Причина – разрушение старой водопропускной трубы. В этом году появилась возможность полностью её отремонтировать.

Контракт заключили на два года в связи с ограниченными лимитами бюджетных средств, однако выполнение всего объёма работ возможно уже в этом году, отметили в районном издании.

В ходе ремонта также планируется восстановление асфальтобетонного покрытия на участке улицы Больничной протяжённостью 78 метров.

Подрядчиком выступает компания «Реал».