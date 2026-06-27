Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О новой уловке мошенников предупреждает МВД

Дистанционные мошенники придумали новую уловку в схеме с заменой домофона, убеждая жертву перезвонить на поддельную горячую линию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

Фото: ПАИ

По данным ведомства, неизвестный звонит гражданину и представляется сотрудником управляющей компании. Он сообщает о необходимости замены домофона, после чего просит связаться с коллегами по телефону горячей линии. Когда жертва перезванивает, лжесотрудник получает её данные. Затем в разговор вступают лжесиловики: они заявляют, что деньги человека под угрозой, а сам он якобы подозревается в финансировании ВСУ.

Далее мошенники действуют по классической схеме: убеждают жертву перевести сбережения на «безопасный счёт». После выполнения указаний человек лишается средств.

В МВД призвали граждан быть бдительными и не перезванивать по номерам, которые предлагают незнакомцы.

Ранее МВД России предупредило жителей страны о новом способе мошенничества на маркетплейсах. Подробнее читайте здесь.

Также в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ назвали пять наиболее распространённых предлогов, которые используют мошенники для получения кода авторизации на портале «Госуслуги».

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






27 июня 2026

Zvonkiy зажёг на Дне молодёжи в Пскове
27 июня 2026

«Время быть»: в Пскове отметили День молодёжи
27 июня 2026

Академик назвал главные привычки здорового человека
27 июня 2026

О новой уловке мошенников предупреждает МВД
27 июня 2026

«Почувствовала себя крепостным парнем»: хозяйка конюшни вместе с Митей и Аркашей снялась в фильме в Пушкинских Горах
27 июня 2026

Студенты-медики ПсковГУ наблюдали за операциями на сердце в летней школе в Гродно
27 июня 2026

На форуме регионов в Минске подписано 31-е соглашение о сотрудничестве Псковской области с белорусскими партнёрами
27 июня 2026

Головокружение за рулём: что делать и почему нельзя продолжать движение

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...