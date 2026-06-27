О новой уловке мошенников предупреждает МВД

22:11, 27 июня 2026, ПАИ

Дистанционные мошенники придумали новую уловку в схеме с заменой домофона, убеждая жертву перезвонить на поддельную горячую линию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

По данным ведомства, неизвестный звонит гражданину и представляется сотрудником управляющей компании. Он сообщает о необходимости замены домофона, после чего просит связаться с коллегами по телефону горячей линии. Когда жертва перезванивает, лжесотрудник получает её данные. Затем в разговор вступают лжесиловики: они заявляют, что деньги человека под угрозой, а сам он якобы подозревается в финансировании ВСУ.

Далее мошенники действуют по классической схеме: убеждают жертву перевести сбережения на «безопасный счёт». После выполнения указаний человек лишается средств.

В МВД призвали граждан быть бдительными и не перезванивать по номерам, которые предлагают незнакомцы.

Ранее МВД России предупредило жителей страны о новом способе мошенничества на маркетплейсах. Подробнее читайте здесь.

Также в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ назвали пять наиболее распространённых предлогов, которые используют мошенники для получения кода авторизации на портале «Госуслуги».