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Общество

Псковский онкодиспансер применил особый метод диагностики для пациентки с плоскоклеточным раком

В Псковском областном клиническом онкологическом диспансере пациентке, находящейся под диспансерным наблюдением в связи с метахронным первичным множественным злокачественным новообразованием, провели комплексную диагностику с использованием ОФЭКТ-КТ. Об этом ПАИ сообщили в министерстве здравоохранения Псковской области.

Фото из группы медучреждения

Женщина обратилась к онкологу с жалобами на периодические боли в левом бедре и общие боли в костях на фоне основного заболевания – плоскоклеточной карциномы, диагностированной на слизистой оболочке корня языка и левой миндалине.

Для выяснения причин болей врач назначил остеосцинтиграфию костей скелета. На остеосцинтиграммах были выявлены признаки активной гиперфиксации радиофармпрепарата, указывающие на возможные патологические изменения.

Для детального изучения структурных изменений проведено исследование с использованием ОФЭКТ-КТ, в результате которого обнаружены структурные неоднородные литические изменения с активным накоплением радиофармпрепарата по периферии, характерные для вторичного поражения костной ткани при множественных злокачественных новообразованиях. По результатам обследования пациентке назначено специализированное лечение.

В онкодиспансере отметили, что благодаря современному оборудованию – комбинированной системе ОФЭКТ-КТ, доступной в учреждении в рамках федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями», удалось точно локализовать вторичные поражения и начать целенаправленную терапию, что повышает шансы на успешное лечение.

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