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Спорт

Самбистам из Псковской области присвоили звание мастера спорта России

Двум самбистам из Псковской области присвоили звание мастера спорта России, сообщается на официальном портале правовой информации РФ.

Александр Логинов. Фото здесь и далее из группы клуба единоборств «Отечество» в соцсети «ВКонтакте»

Высокое спортивное звание присвоили Александру Логинову и Ивану Романову из Великих Лук.

Иван Романов

«Мы видели, сколько сил, нервов и времени вы отдали этому пути. Спасибо за ваш характер, мужество и стремление всегда быть первым. Пусть ваш спортивный дух никогда не угасает, а здоровье и удача идут рука об руку», – отмечается в группе клуба единоборств «Отечество», в котором занимаются спортсмены.

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