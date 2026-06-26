Самбистам из Псковской области присвоили звание мастера спорта России

09:58, 26 июня 2026, ПАИ

Двум самбистам из Псковской области присвоили звание мастера спорта России, сообщается на официальном портале правовой информации РФ.

Высокое спортивное звание присвоили Александру Логинову и Ивану Романову из Великих Лук.

«Мы видели, сколько сил, нервов и времени вы отдали этому пути. Спасибо за ваш характер, мужество и стремление всегда быть первым. Пусть ваш спортивный дух никогда не угасает, а здоровье и удача идут рука об руку», – отмечается в группе клуба единоборств «Отечество», в котором занимаются спортсмены.

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